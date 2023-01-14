إصابة 9 يمنيين بنيران العدوان السعودي بصعدة

العالم - اليمن

ووفقا لموقع المسيرة أن "جيش العدو السعودي أطلق نيران أسلحته الرشاشة باتجاه المحلات التجارية ومنازل المواطنين في المناطق الحدودية ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين، تم نقلهم إلى مستشفى الطلح صباح اليوم".

كما وصل 3 مصابين من المناطق الحدودية الى مستشفى رازح الريفي أصيبوا بنيران العدوان السعودي.

وفي مديرية شدا الحدودية، استهدف جيش العدوان السعودي قرى وتجمعات المواطنين بالمديرية، ما أدى إلى إصابة يمنيين اثنين.

وكان أصيب صباح أمس الجمعة، 4 مواطنين بنيران جيش العدوان السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

واستشهد مواطن يمني، الخميس الفائت، بقصف صاروخي لجيش العدو السعودي على مديرية شدا.

كما شنت طائرات العدوان التجسسية في الأيام الماضية ثلاث غارات على مديرية شدا بالتزامن مع قصف صاروخي سعودي.

يشار إلى أن العدو السعودي يستهدف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.