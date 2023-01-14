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تفكيك عصابة لتهريب السلاح والذخيرة جنوب غرب ايران

تفكيك عصابة لتهريب السلاح والذخيرة جنوب غرب ايران
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد شرطة محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) العميد محمد صالحي، تفكيك عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في مدينة دزفول شمال المحافظة.

العالم - ايران

وقال العميد صالحي في تصريح لمراسل وكالة فارس: في اطار مكافحة المهربين وأصحاب الأسلحة والذخائر غير المرخصة في محافظة خوزستان قامت شرطة المعلومات والأمن العام بالمحافظة، بالتعاون مع شرطة مدينة دزفول، برصد مستمر على مدار الساعة لعناصر من عصابة تهريب السلاح ادخلوا شحنة من السلاح الحربي من محافظة إيلام، وقاموا بتخزينها في عدة اماكن، وتم اتخاذ إجراءات لاعتقالهم.

وقال قائد شرطة خوزستان: إنه في هذه العملية المعقدة، ألقت الشرطة القبض على خمسة من أعضاء عصابة تهريب الأسلحة، مضيفًا: أنه تم خلال تفتيش مخبأ المتهمين العثور على 64 قطعة سلاح حربي و 128 مخزن ذخيرة وكميات كبيرة من الذخيرة .

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