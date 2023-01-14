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الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

استدعى المدير العام لشؤون غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، سفير بريطانيا في طهران سيمون شيركليف، اختجاجا على تدخلات بريطانيا.

العالم - ايران

يتبع ..

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الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني