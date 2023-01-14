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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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أمير عبد اللهيان: من الطبيعي أن الولايات المتحدة لن تكون سعيدة بتقوية العلاقات بين طهران وبيروت ولكننا سنبقى أصدقاء للبنان
أمير عبد اللهيان: مستعدون لاعادة العلاقات مع السعودية لحالتها الطبيعية وفتح قنصليات البلدين في مشهد وحدة
أمير عبد اللهيان: موقف الجمهورية الاسلامية ثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الطبيعية والمشروعة
أمير عبد اللهيان: الهدف الأساسي من اثارة الفتن تضعيف الموقف الايراني في المفاوضات النووية
أمير عبد اللهيان: فيما يخص التدخلات الأجنبية في اثارة أعمال الشغب فان ايران تجاوزت هذا التهديد الى بحر الأمان
أمير عبد اللهيان: أقول وبصوت مرتفع أن المقاومة اليوم سواء اللبنانية أو الفلسطينية في أفضل أحوالها بينما الكيان الاسرائيلي في أسوأ أحواله
أمير عبد اللهيان: في لقائي بالسيد حسن نصر الله تناولنا تطورات ملف القضية الفلسطينية
أمير عبد اللهيان: حوارات بغداد حول عودة العلاقات بين طهران والرياض كانت ايجابية حتى الان
أمير عبد اللهيان: نرى أن السعودية لم تتوفر لديها بعد الارادة الكافية لعودة العلاقات بين البلدين
أمير عبد اللهيان: مستعدون لاعادة العلاقات مع السعودية لحالتها الطبيعية وفتح قنصليات البلدين في مشهد وحدة
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش
استدعى المدير العام لشؤون غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، سفير بريطانيا في طهران سيمون شيركليف، اختجاجا على تدخلات بريطانيا.
العالم
-
ايران
يتبع ..
تصنيف :
إیران
أوروبا
سياسة
كلمات دليلية :
السفير البريطاني
الخارجية الإيرانية
شيركليف
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.