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العرجي: حكومة السوداني تشكلت بدعم جميع الاطراف السياسية

العرجي: حكومة السوداني تشكلت بدعم جميع الاطراف السياسية
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، ان حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تشكلت بدعم من جميع الأطراف السياسية في البلاد.

العالم - العراق

استقبل الأعرجي، بمكتبه اليوم السبت، السفير الدنماركي في بغداد، كريستيان تورنينغ، حيث استعرض الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها واستمرار الدعم الدولي المقدم للعراق، في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات.

ونقلت وكالة السومرية نيوز عن الاعرجي قوله: أن "حكومة السوداني، تشكلت بدعم من جميع الأطراف السياسية في البلاد، وأنها ماضية بسياسة الانفتاح على الجميع بما يخدم المصالح المشتركة"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية تتبنى سياسة الحوار والدبلوماسية والتوازن والابتعاد عن المحاور ".

وأشار الأعرجي، إلى أن "أي حرب هي دمار وخراب، وعلى طرفي النزاع في الحرب الروسية الأوكرانية الجلوس في نهاية المطاف إلى طاولة الحوار"، مبينا أن "موقف العراق من هذه الحرب هو الحياد".

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