معركة سوليدار مستمره.. وضربات صاروخية على كييف

العالم - روسيا

وطلب مسؤولون أوكرانيون من السكان الاحتماء في الملاجئ.

وقد سمع دوي انفجارات في منطقة دنيبروفسكي بكييف، كما دوت صفارات الإنذار في المدينة لتحذير السكان من القصف.

وفي السياق، قالت المصادر إنه تم صباح اليوم السبت إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات خيرسون وزاباروجيا وميكولايف وأوديسا جنوبي أوكرانيا.

وفي خاركيف (شمال شرق) أعلنت سلطات المقاطعة أن المنطقة الصناعية في المدينة تعرضت صباح اليوم للقصف بـ4 صواريخ روسية من طراز "إس-300" (S-300).

في الأثناء، قال رئيس الإدارة العسكرية في تشيرنيهيف الأوكرانية "نحذر من هجوم صاروخي ضخم على أوكرانيا اليوم".

كما تحدث الجيش الأوكراني عن "حشد روسي لـ7 قطع عسكرية في البحر الأسود، بينها سفينتا إنزال وأخرى محملة بصواريخ كاليبر".

وتعليقا على هذا الإعلان، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن تحركات الأسطول الروسي في البحر الأسود لا تشير إلى تنفيذ هجوم برمائي على أوكرانيا.

معركة سوليدار

ميدانيا أيضا، أعلن الجيش الروسي أمس الجمعة أنه استكمل بسط سيطرته على مدينة سوليدار في منطقة دونيتسك بإقليم دونباس (شرقي أوكرانيا) وأن قواتها طورت هجومها الناجح على محور دونيتسك باتجاه بلدة سول، وذلك بعد إتمام تحرير مدينة سوليدار المجاورة .

وأشاد الجيش الروسي بما سماها شجاعة مقاتلي مجموعة "فاغنر" خلال الاشتباكات في سوليدار، في اعتراف نادر بهذه المجموعة المقاتلة الخاصة التي يوصف مؤسسها يفغيني بريغوجين بأنه حليف للرئيس فلاديمير بوتين.

لكن بالمقابل الجيش الأوكراني والمسؤولين في كييف لا يزالون يتحدثون عن استمرار القتال في هذه المدينة الصغيرة التي تقع بالقرب من مدينة باخموت التي تحاول القوات الروسية منذ أشهر السيطرة عليها.

وزعم متحدث عسكري أوكراني أمس إن روسيا لم تسيطر على المدينة بعد، وإن القتال العنيف ما زال مستمرا.

بدوره، زعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المعركة من أجل مدن باخموت وسوليدار وكريمينا صعبة ولا تزال مستمرة.