لهذا السبب.. أمين سر مجلس الأمة الكويتي يحذر الحكومة

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وأضاف الشاهين: "لما كان للمال العام حرمة شرعية ودستورية وقسم أقسمناه على حمايته، أحذر الحكومة من الانصياع لتوجيهات أو أوامر صندوق النقد الدولي".

وتأتي تصريحات الشاهين على خلفية البيان الذي أصدره صندوق النقد، والذي طالب فيه من "حلفاء مصر في الخليج الفارسي" بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية البالغة 14 مليار دولار، والتي ستكون مقابل حصص بأصول وشركات مصرية.

وكان المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي، قد وافق الشهر الماضي، على تمديد ترتيبات لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، ويوضح أنّ القرار يسمح للقاهرة بصرف 347 مليون دولار على الفور.