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بانوراما: إعدام الجاسوس البريطاني في ايران وتداعيات احتجاجات تل أبيب

بانوراما: إعدام الجاسوس البريطاني في ايران وتداعيات احتجاجات تل أبيب
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تنفيذ السلطات الايرانية حكم الاعدام بحق المسؤول السابق علي رضا أكبري وهو أحد أهم عملاء جهاز التجسس البريطاني.

خاص بالعالم

وقد ادين أكبري بالإفساد في الارض والنشاط الواسع ضد أمن البلاد في الداخل والخارج عبر التجسس لصالح المخابرات البريطانية لقاء مبالغ ضخمة.


وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... بوادر ازمات متلاحقة في الكيان الاسرائيلي على ضوء القرارات الاخيرة لحكومة نتنياهو المتطرفة والتي قسمت الشارع الاسرائيلي بين مؤيد ورافض.

ووسط تلك الاجواء دعت احزاب وجهات سياسية معارضة لنتنياهو الى تظاهرات واحتجاجات وسط توقعات بمشهد ميداني مضطرب على خلفية التوجهات السياسية المتطرفة الاخيرة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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