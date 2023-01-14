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ايران تدين القتل الشنيع لمعلم أسود في أمريكا

ايران تدين القتل الشنيع لمعلم أسود في أمريكا
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية القتل الشنيع لمعلم أسود في الولايات المتحدة وشدد على ضرورة محاسبة الحكومة الأمريكية على هذه الجريمة اللإانسانية.

العالم - ايران

وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، اليوم (السبت) ردًا على جريمة القتل البشعة لمعلم أسود في الولايات المتحدة: ان مشاهدة صور الهجوم العنيف والعمل الوحشي للشرطة الأمريكية في قتل "أندرسون" المعلم الأسود وتكرار القتل البشع لـ "جورج" فلويد ، والذي يظهر استمرار السلوك التمييزي للشرطة الأمريكية ضد الملونين في هذا البلد ، قد صدم العالم مرة أخرى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "من المؤسف أن النظام الأمريكي الذي من أجل تحقيق مآرب سياسية وعبر نفاق مقترن بالتدخل ، يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويذرف دموع التماسيح ، ويلتزم الصمت ازاء العنف المفرط وممارسات الشرطة التمييزية والبغيضة لبلاده تجاه الملونين وارتكاب الجرائم بحقهم.

وادان كنعاني في الختام قتل هذا المعلم الشاب الأسود، وأكد ضرورة محاسبة الحكومة الأمريكية على هذه الجريمة اللاإنسانية وعدم تحمل المسؤولية تجاه تكرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في هذا البلد ، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات والملونين.

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