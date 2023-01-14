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فيصل المقداد بمؤتمره الصحفي مع أمير عبداللهيان: الحضور العسكري التركي على اراضي سوريا نعتبره احتلالا

السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

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