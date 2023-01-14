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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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فيصل المقداد: المنطقة تواجه تحديات كثيرة والاعداء لا يريدون تطور الشعب السوري
فيصل المقداد: "اسرائيل" ستعرف ان سوريا ستقوم بالرد على الاعتداءات الاسرائيلية في الوقت المناسب وستشعر بالاسف
فيصل المقداد: سوريا لا يمكن ان تنسى شهداءها وخسائرها والتطاول الصهيوني المدعوم من قبل بعض القوى الدولية
فيصل المقداد: ما تقوم به "اسرائيل" على الاراضي الفلسطينية هو جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية
فيصل المقداد: نحن مع ايران نعبر عن وقوفنا الى جانب الشعب الفلسطيني
فيصل المقداد: ناقشنا بشكل مطول الاوضاع في الاراضي الفلسطينية جراء الاعتداءات الاسرائيلية
أمير عبداللهيان: الطاقة تشكل احد المجالات الجادة في محادثاتنا مع المسؤولين السوريين
أمير عبداللهيان: تم اجراء محادثات على مستوى وزراء الطاقة حول انشاء محطات للكهرباء في سورية التي تمتلك ثروات كبيرة
أمير عبداللهيان: التعاون بين طهران ودمشق مستمر في كافة المجالات ولاسيما في مجال الطاقة
فيصل المقداد: ايران تقف مع الحق ومع المبادئ التي رسختها في سياستها وهي الحفاظ على وحدة اراضي سوريا
فيصل المقداد: نقدر جهود ايران لاصلاح العلاقات بين تركيا وسوريا
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.