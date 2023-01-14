اليونان ترفض إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في ألكسندروبوليس

العالم - الأمیرکیتان

جاءت تصريحات ميتسوتاكيس، ردا على سؤال عما إذا كان سيتم إنشاء قاعدة أمريكية في ألكسندروبوليس على غرار القاعدة التي تمتلكها الولايات المتحدة بالفعل في جزيرة كريت اليونانية.

وأوضح رئيس الوزراء اليوناني أن الميناء ذو أهمية استراتيجية للبلاد والمنطقة، مع إمكانية أن يصبح جزءا من ممر بري للبحر الأسود يمكن أن يكون بديلا عن مضيق البوسفور.

وكان ميناء ألكسندروبوليس يستخدم لنقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا، وقال وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس، العام الماضي، إنه يمكن استخدامه لإرسال قوات إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا.

يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية دفاعية مع اليونان، تسمح بالوصول إلى عدة قواعد عسكرية جديدة، بما في ذلك ميناء ألكسندروبوليس ومعسكر بجواره.