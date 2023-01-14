السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: آلاف المستوطنين يتظاهرون في تل أبيب رفضًا لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة

السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صفقة رونالدو قوة ناعمة لتلميع صورة بن سلمان المشوة!

اعلامي يمني يكشف مخطط العدوان في حضرموت

رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على تعزيز الاجراءات لتخفيف معاناة المواطنين

صباحي فرد: منظومة باور 373 موجودة عمليًا في شبكة الدفاع الجوي

ناشط سعودي: السعودية في زمن بن سلمان.. سفينة غارقة وسط المحيط!

بالفيديو.. مرضى السرطان في اليمن بتزايد مخيف في ظل حصار العدوان