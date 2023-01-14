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أ ف ب: مستشار للرئيس التركي يقول ان انقرة مستعدة للضغط من أجل مناطق "وقف إطلاق نار محلي" في أوكرانيا

السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

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