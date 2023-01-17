القوة البحرية بحرس الثورة تجري مناورة واسعة بالخليج الفارسي 

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المناورات نفذت في محافظتي بوشهر وهرمزغان المطلتين على الخليج الفارسي جنوبي إيران، وقال القادة الميدانيون للمناورو إنه تم استخدام مسيّرات هجومية لا ترصدها الرادارات إضافة إلى مروحيات وطائرات مقاتلة وقد وجهت ضربات ناجحة لأهداف العدو المفترض.

المناورة شهدت اختبار القوة النارية لوحدات حرس الثورة من على الأرض وتجربة أنظمة دفاع جوي متعددة، كما شاركت في المناورة مسيرات هجومية انتحارية من نوع باور محلية الصنع.



وأكد علي رضا تنكسيري قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية:"تم وضع الخطط العسكرية بناء على التهديدات والتحركات العسكرية للعدو، ولمواجهة الاعداء من خارج المنطقة اعتمدنا تكتيكات واستخدمنا معدات جديدة".



قوات حرس الثورة الإسلامية أجرت كذلك تجارب ناجحة على منظومات صواريخ كروز من طرازي ظفر ونصر التي يتجاوز مداها خمسة وثلاثين كيلومترا، إضافة إلى تجربة منظومات ذكية تحت سطحية جديدة لم يتم الكشف عن مواصفاتها حتى الآن.

قادة المناورة أكدوا أيضا استهداف أهداف من منطقتين جغرافيتين مختلفتين في آن واحد وإصابة أهداف بحرية متحركة، كما تمت محاكاة محاصرة القطع البحرية المعادية وتنفيذ عمليات إنزال فوقها والسيطرة عليها بشكل كامل.

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