40 دولة تدعو كيان الاحتلال لرفع عقوباته عن السلطة الفلسطينية

العالم - خاص بالعالم

وقالت الدول الاربعين، ان الاجراءات العقابية لتل ابيب مرفوضة، وجاءت ردا على طلب السلطة الفلسطينية رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

واضافت انها تدعم بشكل ثابت محكمة العدل الدولية والقانون الدولي. كما اعربت الدول الاربعين عن قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني.



في السادس من الشهر الجاري وبعد ساعات من تقديم السلطة الفلسطينية لطلبها الى المحكمة الدولية، قامت حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي بفرض حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بينها اجراءات مالية.

وقالت انه قامت بهذا التحرك لجعل السلطة تدفع ثمن تحركها من أجل صدور هذا القرار، واضافت انه سيتم تعليق بعض اعمال الانشاءات الفلسطينية، وادعت ان الاموال الفلسطينية ستستخدم كتعويضات للصهاينة الذين تستهدفهم عمليات المقاومة الفلسطينية.



وزير الأمن الداخلي لكيان الاحتلال المتطرف إيتمار بت غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، اكدا ان العقوبات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية هي أول الغيث.

واضاف ان هذا الامر هو رد على احتفاء السلطة بالمقاومين الفلسطينيين، والمدفوعات التي تقدمها لعوائلهم بعد استشهادهم.



الاراضي الفلسطينية المحتلة تعيش حالة من الغليان في الايام الاخيرة بسبب قيام المتطرف بن غفير باقتحام المسجد الاقصى المبارك، وهو ما خلق حالة من الاحتقان في الاراضي المحتلة.



بالاضافة الى التصعيد الاسرائيلي الكبير في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ومنذ بداية العام الجاري استشهد اكثر من ثلاثة عشر فلسطينيا، بينهم سبعة من جنين وحدها، بالاضافة الى ثلاثة اطفال.



وقالت صحيفة واشنطن تايمز، ان الاعتقالات الإسرائيلية الليلية تطارد الأطفال والعائلات الفلسطينية، واضافت ان جيش الاحتلال اعتقل واستجوب المئات من المراهقين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، دون إصدار استدعاء قضائي أو إخطار عائلاتهم.

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