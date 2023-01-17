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فيديو الأسير الاسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية يحرج كيان الاحتلال

الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أثارت الرسالة المصورة التي نشرتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مساء امس الإثنين، حول الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة"أفيرها مانغستو"، ردود فعل إسرائيلية وفلسطينية مختلفة.

العالم - مراسلون

كلماتٍ قليلة قالها"افيرا مانغيستو"الأسير الصهيوني لدى المقاومة الفلسطينية، لكنها كانت كفيلة باحراج المؤسسة العسكرية الاسرائيلية أمام جمهورها بعد فشل قيادتها السابقة في احداث اي تقدم لاستعادة جنودهم.

وأكد حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس:" نشر كتائب القسام لفيديو مصور لأحد الجنود الصهاينة الاسرى للتأكيد على جديتها في التعامل مع ملف الإفراج عن اسرانا في سجن الاحتلال ونضع هذا الامر على جدول اعمال الحكومة الصهيونية الجديدة وعدم السماح لها بالمماطلة كما فعلت سابقتها ولوضع رئيس اركان جيش الاحتلال امام مسؤولياته في هذا الملف".

اسرائيليا شكّل الفيديو صدمة لذوي الأسير منغيستو وقد يدفع للضغط على الحكومة الاسرائيلية الحالية التي سارعت بعض أصواتها المتطرفة للمطالبة بالضغط على المقاومة عبر الإضرار بظروف الأسرى الفلسطينيين.

بعد تسع سنوات من أسر مانغيستو يأتي هذا الفيديو القصير ليعيد الأمل للأسرى الفلسطينيين وذويهم بأن وعد المقاومة بالحرية قد يكون قريبا.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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