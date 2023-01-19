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الفلسطينيون يشيّعون الشهيدين أدهم جبارين وجواد بواقنة في جنين

الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

شييع مخيم جنين جثامني الشهيدين ادهم جبارين وجواد بواقنه واللذان استشهدا خلال عملية اقتحام للمخيم بهدف اعتقال القيادي في الجهاد الاسلامي خالد ابو زينه واعترف الاحتلال بفشله في اعتقال ابو زينه واصابة عدد من جنوده برصاص المقاومين.

العالم - مراسلون

هي معركة محلها كان من جديد مخيم جنين انتهت دون ان يحقق الاحتلال اهدافه باعتقال القيادي في الجهاد الاسلامي خالد ابو زينة، اشتباكات مع المقاومين انتهت باعتراف الاحتلال باصابات بين جنوده.

وتشييع المخيم ومدينة جنين لشهيدين احدهما الاسير المحرر ادهم جبارين احد قادة كتيبة جنين وجواد بواقنه وهو استاذ مدرسي كان يحاول ان ينقذ المصابين من بطش ورصاص الاحتلال، شييع الشهداء في المخيم ورافق التشييع هتاف الفلسطينيين ورصاص المقاومة.

الاحتلال الاسرائيلي في اثر معركة جنين وبعد اعترافه بوقوع اصابات في صفوف جنوده اكد انه يواجه مقاومين فلسطينيين مستعدينللمواجهة والموت .

ولا تنكر اجهزة الامن الاسرائيلية وعلى راسها الشاباك ان امتداد الفعل المقاوم بشكل مشابه لما تشهده جنين ونابلس باتمسالة وقت وبان الواقع في الضغة واقع متفجر في عدة اتجاهات

بات واضحا ان حكومة الاحتلال وجيشها يسابقون الوقت للقضاء على قوى المقاومة الجديده في الضفة .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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