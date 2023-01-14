السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣
٠٨:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يعقد لقاءا في دمشق مع قادة الفصائل الفلسطينية في سوريا

السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. عبداللهيان يجتمع بقيادات الفصائل الفلسطينية في سوريا

أهداف زيارة رئيس الخارجية الايراني الى سوريا

وزير الخارجية الايراني: العلاقات الايرانية السورية تمرّ بافضل أحوالها

العثور على وثائق سرية جديدة في منزل بايدن

هكذا ضاع العدل في مملكة بن سلمان.. المواطن السعودي يأكل من القمامة

بالفيديو.. الجزائر:انطلاق المؤتمر الـ16لجبهة البوليساريو بمشاركة 2200 عضو