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أهداف زيارة رئيس الخارجية الايراني الى سوريا

أهداف زيارة رئيس الخارجية الايراني الى سوريا
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الایرانی حسين امير عبداللهيان إن خلال لقاءه مع الرئيس السوري بشار الاسد استعرض تطوير التعاون بين البلدين وكذلك المشاكل التي تمر بها سوريا بسبب الاحتلال الاميركي.

العالم - إيران

قال وزير الخارجية الایرانی حسين امير عبداللهيان من دمشق خلال جولته الثانیة من رحلته إلى غرب آسيا، في حديث مع الصحفيين حول أهداف رحلته إلى سوريا: أجرينا محادثات مختلفة مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تناولت المباحثات تطوير التعاون بين البلدين خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري بما في ذلك تفعيل القطاع الخاص وتعاون رجال الأعمال في البلدين.

وتابع: تحدثنا عن القضايا الإقليمية، بما في ذلك التطورات في الاراضي الفلسطينية وأوكرانيا، والأوضاع في دول المنطقة. كذلك ناقشنا استمرار الدعم الدولي والمتعدد الأطراف لسوريا بسبب المشاكل التي ما زالت قائمة في بعض مناطق هذا البلد، كما تناولنا وجود المجموعات المسلحة الارهابية في أجزاء من سوريا، والاحتلال الاميركي لبعض المناطق السورية، وسرقة النفط والممتلكات السورية".

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