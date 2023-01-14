أهداف زيارة رئيس الخارجية الايراني الى سوريا

العالم - إيران

قال وزير الخارجية الایرانی حسين امير عبداللهيان من دمشق خلال جولته الثانیة من رحلته إلى غرب آسيا، في حديث مع الصحفيين حول أهداف رحلته إلى سوريا: أجرينا محادثات مختلفة مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تناولت المباحثات تطوير التعاون بين البلدين خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري بما في ذلك تفعيل القطاع الخاص وتعاون رجال الأعمال في البلدين.

وتابع: تحدثنا عن القضايا الإقليمية، بما في ذلك التطورات في الاراضي الفلسطينية وأوكرانيا، والأوضاع في دول المنطقة. كذلك ناقشنا استمرار الدعم الدولي والمتعدد الأطراف لسوريا بسبب المشاكل التي ما زالت قائمة في بعض مناطق هذا البلد، كما تناولنا وجود المجموعات المسلحة الارهابية في أجزاء من سوريا، والاحتلال الاميركي لبعض المناطق السورية، وسرقة النفط والممتلكات السورية".