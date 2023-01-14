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شاهد.. عبداللهيان يجتمع بقيادات الفصائل الفلسطينية في سوريا

السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

عقد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اجتماعا مع قيادات الفصائل الفلسطينية بهدف تعزيز محور المقاومة و أمن المنطقة ومواجهة أي تهديد من قبل الكيان الصهيوني.

العالم - إيران

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