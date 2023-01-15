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بلا ورق أو حبر.. ابتكار قلم ليزري يرسم في الهواء

بلا ورق أو حبر.. ابتكار قلم ليزري يرسم في الهواء
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

ابتكر باحثون من مختبر "هونغتو جوينت" الصيني، قلمًا ليزريًّا قادرًا على حرق الهواء ورسم أنماط فيه؛ ما يفسح المجال أمام تطوير تقنيات جديدة في مجال التصوير المجسم أو "الهولوغرام".

العالم - منوعات

و"الهولوغرام" تقنية تسمح بإنشاء صور ثلاثية الأبعاد باستخدام أشعة الليزر، لتطفو الصورة في الهواء مثل مجسم هلامي فيه طيف مـن الألوان.

ويعتمد الجهاز الجديد على تسليط نبضات ليزرية وتركيزها على الهواء وصنع بلازما هوائية من أيونات غازية تصدر طاقة على شكل أشعة ضوئية.

ويمتاز المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بإنتاجه لجيل جديد كليًّا من الليزر الأقوى بنحو 100 ضعف، مقارنة بالليزر الموجود حاليًّا.

وتشابه قدرة القلم الليزري الجديد حالة تركيز كامل طاقة الشمس على شعاع مركز بحجم حديقة.

يحتاج الليزر إلى طاقة مكثفة تبلغ 100 تيرا واط، أي تريليون واط في السنتيمتر المربع الواحد، لإشعال الهواء وجعله مضيئًا وقابلًا للرؤية

وتمتد مدة النبضات الليزرية فترة قصيرة جدًّا تبلغ عددًا قليلًا من فيمتو الثواني، أي أجزاء من مليون مليار الثانية، ونتيجة لذلك يمكن أن تصل استطاعة القلم الليزري إلى مليون ميغا واط.

ويمكن استخدام التقنية الجديدة في مجال واسع من التطبيقات، مثل: الحوسبة الكمومية، والتصوير الدماغي.

وقال الباحث كاو شاندونغ، قائد الفريق البحثي "يمكننا الآن الرسم في الهواء بواسطة القلم الليزري دون الحاجة إلى ورق وحبر، وتوصلنا إلى التقنية الجديدة بعد 10 أعوام من الأبحاث المستمرة"؛ وفقًا لموقع "إنترستنغ إنجنيرنغ".

ويعمل الباحثون على تطوير القلم الليزري وزيادة دقته في الرسم؛ ما يسمح باستخدامه في تطبيقات مختلفة تتطلب دقة عالية، مثل: الطب والجراحة.

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بلا ورق أو حبر.. ابتكار قلم ليزري يرسم في الهواء