دعوات عراقية للتوجه صوب الشركات الألمانية في مجال الإعمار

العالم - العراق

وذكر اعلام اتحاد الغرف التجارية في بيان بحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وفدا من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات العراقي شاركا في اللقاءات بين الطرفين خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لبرلين، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتوسيع مجال التعاون في جميع القطاعات وتبادل التجارة البينية ، لكي يصبح البلدين شريكين استراتيجيين حقيقيين في جميع المجالات. "

وأضاف، أن "الوفد العراقي التجاري سعى الى تشجيع الشركات ورجال الاعمال الالمان للاستثمار في العراق، سيما وان العراق الان بحاجة الى إعادة بناء شاملة لكل القطاعات، والى تطوير العلاقات التجارية مع المانيا، سيما وانها تاتي في طليعة الدول المتقدمة على المستوى الصناعي والزراعي وانتاج السلع، واشاد بمساعي الوفد الحكومي العراقي لتوضيح المقومات والامكانيات والثروات التي يتمتع بها بلدنا ، والصعوبات والازمات التي عانى منها طوال الاربعين عاماً السابقة".

وتمنى الوفد عن بدء مرحلة جديدة للعلاقات التجارية وتبادل الزيارت بين التجار ورجال الاعمال العراقيين والالمان ووضع لوائح تجارية جديدة تخدم الطرفين. لعمق العلاقة التاريخة بين البلدين الصديقين، وسعي العراق الى تطوير العلاقات معها سيما في الجانب الاقتصادي.

وبين الزهيري، بحسب البيان، ان "هناك دورا محوريا لرئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب في بيان الرغبة الحقيقية للتعاون مع الجانب الالماني في استقطاب المصانع الالمانية وتفعيل عقود الشراكة والخبرات لتطوير القدرات الصناعية".

وشارك وفد متكون من 18 من التجار والصناعيين العراقيين.، في اللقاءات التي جرت في برلين واسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات.