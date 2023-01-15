ضربة موجعة للنصر السعودي قبل أيام من ظهور رونالدو الأول

العالم - السعودية

وفي الدقائق الأخيرة من عمر لقاء النصر أمام الشباب بقمة الجولة الـ13 من دوري "روشن" السعودي، أصيب الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بكسر في المرفق، ليغادر الملعب وهو يتألم.

وأعلن النادي السعودي أن حارسه، المتألق هذا الموسم، سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أسابيع.

ويعد غياب أوسبينا مؤثرا للغاية على متصدر ترتيب الدوري السعودي، إذ أنقذ فريقه من أهداف محققة في مباراة الشباب، وفي مباريات سابقة.

وحافظ أوسبينا على نظافة شباكه في الدوري هذا الموسم بسبع مباريات من أصل 13.

ومن المتوقع أن يغيب أوسبينا عن 6 مباريات على الأقل، هي (الاتفاق، الفتح، الوحدة، التعاون، وضمك) في بطولة الدوري، إضافة إلى مباراة الاتحاد في نهائي كأس السوبر.

يشار إلى أن مباراة النصر القادمة في الدوري أمام الاتفاق بملعب النادي "مرسول بارك"، يوم الأحد المقبل 22 كانون ثاني/ يناير الجاري، ستشهد الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص النصر.

هذا وأثارت صفقة النادي مع النجم البرتغالي براتب خيالي انتقادات واسعة في السعودية حيث اعتبر الناشطون انه كان من الاولى على السلطات دعم البنية التحتية للبلاد في ظل السيول المتكررة التي تضرب مدن المملكة سنويا، او استخدام هذه الاموال في خفض البطالة بين الشباب السعودي او الفقر الذي يطال نسبة يسيرة من المجتمع في بلد يحتل مرتبة اكبر مصدر للنفط في العالم