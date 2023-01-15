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مقاتلات سوخوي 35 المتطورة ستصل ايران قريبا

مقاتلات سوخوي 35 المتطورة ستصل ايران قريبا
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي ان مقاتلات سوخوي 35 ستصل إلى البلاد مطلع العام الايراني المقبل (يبدأ في 21 مارس/آذار).

العالم - ايران

وقال شهريار حيدري ، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان ، في تصريح لوكالة تسنيم : إن مقاتلات سوخوي 35 التي طلبتها إيران من روسيا ستصل إلى البلاد أوائل العام الايراني المقبل (يبدأ في 21 مارس/آذار).

واضاف حيدري ان ايران قدمت طلبات اخرى الى روسيا لشراء أنظمة دفاع وصواريخ وطائرات هليكوبتر ، وستدخل معظم هذه الأسلحة إلى البلاد قريبا.

يشار الى انه خلال السنوات الماضية ، كانت هناك تكهنات حول شراء مقاتلات من طراز سوخوي من روسيا ، وفي بعض الأوقات ، اكتسبت هذه التكهنات قوة. واستمرت هذه القضية حتى سبتمبر من هذا العام ، حيث اعلن قائد القوة الجوية العميد وحيدي نبأ نية ايران شراء مقاتلات من روسيا للقوات الجوية، وأكد أن شراء طائرات سوخوي 35 على جدول الأعمال الفوري وشراء طائرات من طراز سوخوي 30 ليس على جدول الأعمال.

وانتشرت حتى الآن العديد من الأخبار غير الرسمية حول شراء مقاتلات من روسيا ونوعها وعددها ووقت تسليمها لإيران ، وفي آخر تعليق قال عضو في لجنة الأمن القومي في المجلس إن المقاتلات ستصل إلى إيران في أوائل العام المقبل.

تعرف اكثر على مقاتلات سوخوي 35

سوخوي 35 هي واحدة من أقوى المقاتلات من الجيل الرابع في العالم ، وهي مجهزة برادار متقدم N-035 ذو مصفوفة مرحلية ولديه القدرة على اكتشاف 30 هدفا والاشتباك مع 8 أهداف في نفس الوقت.

السرعة القصوى لهذه المقاتلة هي 1500 كم / ساعة على ارتفاع منخفض و 2500 كم / ساعة على ارتفاعات عالية ، والعمر التشغيلي لمحركاتها القوية 4000 ساعة في كل فترة خدمة قبل أن تتطلب التحكم والإصلاح.

هذه المقاتلة مسلحة في وقت واحد بصواريخ جو - جو وجو - أرض ومضادة للسفن ومضادة للرادار. بالإضافة إلى ذلك ، لديها القدرة على إطلاق واسقاط جميع أنواع القنابل والصواريخ بالليزر والأقمار الصناعية والرادار.

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