تظاهرات في ريف منبج ضد 'قسد' اثر قتلها شخصا حاولت اعتقاله

العالم - سوريا

وأفاد موقع "العربي الجديد" نقلا عن مصادر من ريف حلب الشرقي، إن شاباً قُتل، ليل السبت، برصاص عناصر "قسد"، وذلك أثناء محاولة اعتقاله قرب قرية حمير جيس جنوب مدينة منبج بريف حلب الشرقي، مؤكدةً أن أقارب الشاب المقتول وأهالي قرية حمير جيس خرجوا في تظاهرة مسائية وقطعوا الطرقات من خلال إشعال الإطارات احتجاجاً على ممارسات "قسد" في المنطقة.

وكان سائق شاحنة يدعى لؤي الجبان قد قُتل أيضا ليل الجمعة، إثر استهدافه برصاص عناصر "قسد" على حاجز قرية الخطاف شرقي مدينة منبج بريف حلب الشرقي، شمالي سورية.

وقُتل رجل يدعى دحام الأسود الفليتة، وأُصيبت زوجته بإطلاق نار من قبل مجهولين استهدفوا سيارتهم في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، دون معرفة الأسباب الدافعة لعملية القتل، لا سيما أن الفليتة ينحدر من قرية الحدادية جنوبي محافظة الحسكة.

في غضون ذلك، قضى خمسة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم امرأة أمس السبت، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارتهم أثناء عملهم في تحميل الحجارة بالقرب من جبل كوكب في ريف الحسكة الشرقي، شمال شرقي البلاد.