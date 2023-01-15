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ألاف المتظاهرين الاسرائيليين يطالبون بمحامكة نتنياهو

الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

مكانكم السجن شعار رفع من قبل عشرات الالاف من الاسرائيلين الذين خرجوا في تل ابيب للمطالبة بحاكمة رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو وأعوانه في الحكومة التي تسعى لسن قوانين وتشريعات لتتفرد بالحكم ويتهرب عدد من أعضائها الغارقين بتهم الفساد والرشاوى من المحاكمة.

العالم - مراسلون

وقال المحلل السياسي محمد زحايكة لقناة العالم:" استطيع القول ان هناك بوادر لأزمة داخلية حقيقية في اسرائيل، وكل ما يحصل في هذا المشهد الاسرائيلي من أرمات يؤدي بالتالي اليوم أو غداً في المستقبل القريب الی حدوث أزمة كبيرة لدرجة ممكن ان تؤدي الی حرب أهلية. نتنياهو اعتقد انه وصل الی قناعة وادرك ان وصوله الی رسم الهرم السياسي ليس ضمانة كافية من أجل التهرب أو التملص من المحكمة".

المشاركون بهذة التظاهرة من أحزاب وحركات عربية فلسطينية أكدو على مواصلة حراكهم للجم حكومة نتنياهو التي تسعى لطرد العرب الفلسطينين ومنعهم من رفع علم فلسطين في التظاهرات والاماكن العامة.

وقال سعيد اغبارية وهو أحد المشاركين في التظاهرة:"نحن رافعين العلم الفلسطيني للتحدي ضد بن غفير ونتنياهو وكل هذه الحكومة الفاسدة، المشكلة ليست مع انسان خاص، بل ان المشكلة في الاحتلال نفسه هناك احتلال جاثم علی صدور الفلسطينيين منذ 70 سنة ولاأحد يتكلم عنه وهذه هي المشكلة الحقيقية وطالما هناك احتلال، لن يكون أحداً حراً، فلاتوجد حرية تحت الاحتلال".

وللاسبوع الثاني تشهد التظاهرات الاسبوعية داخل الكيان زخما وحضورا كبيرا في ظل تزايد تطرف الحكومة برئاسة نتنياهو وتفردها بنظام الحكم نحو التشدد والعنصرية.

رغم الاجواء الصعبة جوياً الا ان الكثير شارك في التظاهرة ضد حكومة بنيامين نتنياهو ولجمها وعدم العبث بالقضاء، وأصبح هذا الحراك الكبير يشكل نقطة ضعف بحكومة بنيامين نتنياهو ومعسكره اليميني المتشدد.

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