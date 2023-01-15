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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب سلواد

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب سلواد
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

استشهد الفلسطيني أحمد حسن عبد الجليل كحلة (45 عاما) صباح اليوم الأحد، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب سلواد برام الله في الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وأطلقت قوات الاحتلال أطلقوا النار صباح اليوم على فلسطيني اقترب من جنود الاحتلال قرب سلواد، وزعمت سلطات الاحتلال أن الفلسطيني لوح بالسكين تجاه الجنود، الذي قاموا بإطلاق النار صوبه، حيث أصيب بجروح خطيرة جدا، استشهد لاحقا.

وفي التفاصيل أكد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أخرجوا المواطن من سيارة قرب مستوطنة "عوفرا" وأطلقوا الرصاص عليه بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاده مؤكدا على أن الشاب الفلسطيني لم تكن له أي نية عن تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة "عوفرا"، حيث قام جنود الاحتلال بإطلاق قنبلة صوت باتجاه مركبته، وعندما احتج على هذا التصرف، أطلق عليهم جنود الاحتلال وأبلا من الرصاص ليرتقي شهيدا.

وفي السياق ادعت وسائل إعلام الاحتلال بأن مواطنا فلسطينيا وصل إلى منطقة سلواد وركض بالسكين تجاه قوات جيش الاحتلال وتم إطلاق النار عليه مباشرة دون أن تقع إصابات في صفوف قوات الجيش.

ونقلت طواقم الإسعاف الفلسطينية، الشاب إلى مستشفى رام الله، حيث أعلن عن استشهاده تأثرا بإصابته الخطيرة جدا، برصاص الاحتلال الحي في العنق، قرب سلواد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وباسشتهاد الشاب كحلة يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي، إلى 13 شهيدا، بينهم 3 أطفال، وجميعهم من الضفة الغربية.

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