شاهد.. شرطة امريكا تحطم الأرقام القياسية في القتل

العالم - الاميركيتان

أمام هذه الارقام، وإذا كانت امريكا تمتنع عن محاسبة شرطتها التي تقتل مواطنيها الأبرياء منهم والمشتبه بهم مزاجياً، هل من شك بعد، ان الارهاب هو سمة متجذرة في هذه الامبراطورية التي بات القتل والارهاب جزء من هوية نظامها وثقافته وحتى مؤسساتها الأمنية والعسكرية.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع هذا الموضوع، حيث غرد بدر بن غميل قائلاً:"العنف في امريكا لاصار و لا استوى في التاريخ المعاصر. اكثر من الف قتيل على يد الشرطة الامريكية في عام واحد فقط".

وجاء في تغريدة علی صفحة "سيتيزن":"في امريكا حتى الطفل الذي عمره ست سنوات لديه مسدس. مجتمع قائم على العنف والقتل".

وکتب "آرين الهروي":"تحطيم شرطة أمريكا رقمها القياسي في القتل مجموعة غير حكومية ترصد العنف في الشرطة الأمريكية تقول أن الشرطة الأمريكية في العام الماضي قتلت ١١٧٦ شخص الذي يكون أكثر من جميع الأعوام الماضية في١٣٢ حالة منهم الضحايا ماكانوا مظنونين بأي جريمة و ٩٨ منهم كذلك قتلوا بسبب مخالفة مرورية".