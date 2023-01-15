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بالفيديو.. والدة الشهيد البحريني عباس السميع: لن أتنازل أبدا

الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

نشر الناشط البحريني يوسف الجمري مقطع فيديو من والدة الشهيد عباس السميع في الذكرى 6 لتنفيذ حكم الاعدام رميا بالرصاص.

العالم - البحرين

ويوضح الناشط في هذه التغريدة: " والدة أ. الشهيد عباس السميع في الذكرى 6 لتنفيذ حكم الاعدام رميا بالرصاص: وحق دمك الطاهر وكل ثقب رصاص ثقب صدرك.. لن أتنازل أبداً عن حقك."

وتؤكد والدة الشهيد عباس السميع في هذا الفيديو "عدم التنازل أبدا" قائلة: قمر جميل في ذكرى عروجك السادسة هذا أبشرك يا ولدي يا عباس بأننا فخورون بك جدا جدا.. وهامتنا عاليا وكرمنا الله بفوزك العظيم وسام شرف .. ستة أعوام من الصبر على مرارة العيش بدونك يا ولدي .. من قرير العين يا ولدي فحق عذاباتك وحق كل ثقب رصاصة ثقب صدرك وحق كل قطرة دمك الغالي الطاهر المسفوك لن أتنازل أبدا...

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