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شاهد.. رفع "أعلام فلسطين" بتل ابيب في مظاهرات ضد حكومة نتنياهو

الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

أظهرت مقاطع مصورة، مساء أمس، رفع عدد من الأشخاص أعلام فلسطين ،خلال التظاهرة الرافضة لحكومة بنيامين نتنياهو في ساحة "هبيما" بتل أبيب.

العالم - الإحتلال

وأفادت القناة 12 العبرية بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلية صادرت أعلام فلسطينية رُفعت خلال المظاهرات ضد حكومة نتنياهو.

وأظهر توثيق مصور اعتداء عناصر شرطة الاحتلال على متظاهر حمل العلم الفلسطيني خلال الاحتجاج أمام منزل رئيس كيان الاحتلال يستحاق هرتسوغ في القدس المحتلة، قبل أن تقوم بإحالته للتحقيق.

وتظاهر عشرات الآلاف مساء يوم السبت، في تل أبيب والقدس المحتلة وحيفا ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلية وسياساتها المتطرفة وتدخلها في القضاء.

وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات رفضا لتدخل الحكومة اليمينية بجهاز الشرطة والقضاء وتقويضهما وفقا لسياساتها، في ما اعتبروه مسا بالديمقراطية وانقلابا عليها.

ووفقا لإذاعة جيش الاحتلال فإن 100 ألف متظاهر وصلوا إلى ساحة "هبيما" في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية احتجاجا على حكومة نتنياهو وخطة ما يسمى وزير القضاء، ياريف ليفين، التي تستهدف إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.

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