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مقتل نائبة سابقة بالبرلمان الافغاني برصاص مجهولين في العاصمة كابول

مقتل نائبة سابقة بالبرلمان الافغاني برصاص مجهولين في العاصمة كابول
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

اغتيلت نائبة سابقة في البرلمان الأفغاني في هجوم مسلح استهدف منزلها بالعاصمة كابول، الليلة الماضية.

العالم - افغانستان

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن مرسال نبي زاده النائبة السابقة في البرلمان الأفغاني قتلت مع أحد حراسها جراء هجوم مسلح استهدف منزلها في كابول.

وقال المتحدث باسم القيادة الأمنية في كابول، خالد زدران، إن مجهولين اقتحموا منزل مرسل نبي زاده الليلة الماضية بمنطقة أحمد شاه بابا مينا بالحي الثاني عشر بمدينة كابول وأطلقوا النار على النائبة السابقة وقتلوها مع أحد حراسها، فيما أصيب شقيقها بجروح.

وأوضح أنه لم يتم تحديد هوية منفذي الهجوم بعد أو دوافع الحادث، مشيرا إلى أن قوات خاصة من طالبان بدأت بالتحقيق لمعرفة وتعقب المهاجمين.

وتشهد أفغانستان أوضاعاً أمنية غير مستقرة منذ سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان منتصف أغسطس/آب 2021 عقب انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وبعد سقوط نظام الحكم في أفغانستان توقف عمل البرلمان والأنشطة السياسية في البلاد، وهو الأمر الذي يطالب به المجتمع الدولي للاعتراف بحكومة طالبان.

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