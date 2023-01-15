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'حزب الله' أنجز أغلب بنود خطة 2022 لمعالجة ملفات الموارد المائية جنوبا

'حزب الله' أنجز أغلب بنود خطة 2022 لمعالجة ملفات الموارد المائية جنوبا
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج حسين جشي عن إنجاز أغلب بنود خطة العام 2022 على صعيد معالجة ملفات الموارد المائية التي وضعها حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى، التي تضم أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون، وذلك للتخفيف من انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية على المواطنين.

العالم _ لبنان

كلام النائب جشي جاء خلال اللقاء التنموي الذي أقامته منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله بمعهد السيدة الزهراء (ع) ببلدة جويا الجنوبية، بحضور مدير مديرية العمل البلدي علي الزين، وعدد من رؤساء البلديات، وفعاليات وشخصيات.

وقال النائب جشي لقد عملنا على صيانة وتبديل العديد من شبكات المياه في مختلف القرى والبلدات بهدف إيصال المياه إلى كافة المنازل في مختلف قرى الأقضية الثلاث، وكذلك عملنا على صيانة الآليات التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي من أجل تقديم أفضل الخدمات لأهلنا في هذه القرى وتلبية احتياجاتهم في الوقت المطلوب.

وأضاف لقد عملنا على صيانة 92 محطة ضخ المياه وفق الاحتياجات المطلوبة، وكذلك على حفر 14 بئر جديدة وتجهيز وصيانة 65 بئر ارتوازية، وتوزيع 2 مليون و86 ألف ليتر من المازوت المجاني لمولدات الآبار من أجل استخراج المياه منها وإيصالها للأهالي لا سيما خلال فصل الصيف.

وفي ما يتعلق بالمساهمات التي قدمها حزب الله لمشاريع الطاقة الشمسية المخصصة للآبار، أشار النائب جشي إلى أننا ساهمنا بمبلغ وقدره 333800$ من أجل إنشاء 103 مشاريع طاقة شمسية في 19 بلدة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون.

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