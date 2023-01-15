تأكيد عراقي سوري على تعزيز الشراكات الدولية

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة، ان "الجانبين استعرضا مسارات التعاون بين البلدين والتنسيق المؤسسي في مجالات الطاقة المتجددة بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين".

وبحسب البيان، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي خلال اللقاء أن "الحكومة العراقية ومؤسساتها المختصة حريصة على تعزيز الشراكات على الصعيد الدولي من أجل تحقيق التزامات الحكومة العراقية في مواجهة التغير المناخي وترتيب أولويات التعامل مع مستقبل الطاقة المستدامة".

وتابع البيان، ان اللقاء حضره كل من السفير العراقي في الإمارات مظفر مصطفى الجبوري ومن الجانب السوري السفير غسان عباس وعدد من المختصين.