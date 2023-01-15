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تأكيد عراقي سوري على تعزيز الشراكات الدولية

تأكيد عراقي سوري على تعزيز الشراكات الدولية
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا العراقي نعيم العبودي اليوم الاحد، وزير الكهرباء في الجمهورية العربية السورية غسان الزامل على هامش أعمال الدورة ١٣ للجمعية العامة لوكالة الدولية للطاقة المتجددة في العاصمة الإمارتية أبو ظبي.

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة، ان "الجانبين استعرضا مسارات التعاون بين البلدين والتنسيق المؤسسي في مجالات الطاقة المتجددة بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين".

وبحسب البيان، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي خلال اللقاء أن "الحكومة العراقية ومؤسساتها المختصة حريصة على تعزيز الشراكات على الصعيد الدولي من أجل تحقيق التزامات الحكومة العراقية في مواجهة التغير المناخي وترتيب أولويات التعامل مع مستقبل الطاقة المستدامة".

وتابع البيان، ان اللقاء حضره كل من السفير العراقي في الإمارات مظفر مصطفى الجبوري ومن الجانب السوري السفير غسان عباس وعدد من المختصين.

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