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انقطاع الكهرباء في أوكرانيا تحت قصف صاروخي روسي

الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

تعرضت العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى لقصف صاروخي روسي استهدف البنى التحتية، وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق البلاد.

العالم - الأزمة الأوكرانية

الانفجارات دوت مجدداً في العاصمة الاوكرانية كييف ومناطق عديدة اخرى في موجة قصف جديدة وصفتها كييف بأنها الأكبر في أسبوعين ما تسبب بسقوط قتلى وانقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق البلاد.

قصف قالت السلطات الاوكرانية إنه استهدف منشآت بني تحتية في كييف ولفيف وخاركيف وزابوروجيا ومدن عديدة اخرى، فيما تحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده أسقطت أكثر من عشرين من إجمالي ثلاثين صاروخاً أطلقتها روسيا وقال ان وقف الهجمات لن يتم الا في ساحة المعركة.

ويأتي هذا القصف في ظل معارك طاحنة تدور منذ أشهر عدة في مدينة سوليدار ومناطق اخرى بالشرق الاوكراني لكنها اشتدت بشكل حاد في الأيام الأخيرة. ورغم اعلان القوات الروسية الجمعة بسط كامل سيطرتها على المدينة الا ان كييف تنفي وتتحدث عن استمرار القتال هناك وان سوليدار لا تزال تحت سيطرتها، في حين اكد مالك مجموعة 'فاغنر' التي تشارك قواته مع القوات الروسية في معارك سوليدار انها ستسيطر على المدينة خلال أسبوعين فقط.

ومع استمرار التصعيد في الشرق أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عزم بلاده تسليم دبابات تشالنجر اثنين وأسلحة ثقيلة أخرى إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة وذلك بعدما كانت فرنسا والولايات المتحدة وبولندا قد تعهدت الاسبوع الماضي بتقديم المزيد من الاسلحة الى اوكرانيا.

تحركات تزيد من الضغوط على ألمانيا للسير على نهجهم وسط انباء ان برلين ستفي بتعهدها بإرسال دبابات قتالية لأوكرانيا إذا انضم الحلفاء الغربيون إلى هذا المسعى، في وقت قررت فيه وزيرة الدفاع كريستين لامبريشت تقديم استقالتها بسبب تراكم اخطائها الفادحة وبينها ما يتعلق بالحرب في اوكرانيا.

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