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شاهد.. هل رفضت صنعاء استقبال المبعوث الأممي؟

الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

 ذكرت مصادر اعلامية ان حكومة صنعاء الغت مجددا زيارة للمبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ الى صنعاء حيث رفضت استقباله على خلفية بعض مواقفه الداعمة للسعودية والامارات وتجاهله الوضع الانساني المتردي في اليمن جراء الحرب والحصار.

خاص بالعالم

هذا بينما اعلن مسؤول في وزارة الخارجية في صنعاء ان الزيارة تم تأجيلها لاسباب فنية حسب تعبيره، فيما تعتقد العديد من القوى اليمنية ان المبعوث الاممي غير محايد وان دوره قلّ بشكل كبير خاصة في الاونة الاخيرة.

الى ذلك تتواصل الجهود العمانية في اليمن حيث اجرت وفود عمانية عددا من الزيارات الى صنعاء، وقالت مصادر يمنية ان الوفد العماني الذي غادر صنعاء بحث مع الحكومة مقترحات جديدة تتعلق بمسارات السلام وتجديد الهدنة الإنسانية والعسكرية.

وأفادت مصادر سياسية أن لقاءات الوفد العماني في صنعاء شهدت تقدما في الملف التفاوضي وتقريب وجهات النظر حول عدة نقاط كانت موضع خلاف بين الأطراف فيما سبق.

وفي السياق نفسه قالت مصادر يمنية ان هناك ضغوطا دولية واسعة على صنعاء للسماح بإعادة استئناف تصدير النفط اليمني من المؤانيء المحتلة مضيفة أن زيارة الوفد العماني للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، تأتي للتوسط لدى صنعاء لوقف استهداف الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة شرقي البلاد.

فما هي اخر التطورات بشان المفاوضات السياسية؟

وهل بالفعل هناك تقدم في ظل عدم استقبال صنعاء للمبعوث الاممي؟

وما هي اهم وابرز النقاط التي يتم التحاور عليها؟

هذه الاسئلة وغيرها يطرحها برنامج المشهد اليمني على ضيوف هذه الحلقة: عبدالإله حجر مستشار المجلس السياسي الأعلى والباحث السياسي اليمني ماهر الشامي.

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