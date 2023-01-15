أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 15 يناير 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- ابرار..

دخول طائرات إيرانية مسيرة متطورة ومجهزة بنظم تسليحية ذكية مجال الخدمة في الجيش .

- افكار..

قطع بحرية إيرانية في طريقها لقناة بنما الباحة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية .

- اطلاعات ..

تظاهرات غاضبة في القدس تنديدا بقرار حكومة نتنياهو منع رفع العلم الفلسطيني.

- قدس ..

إستشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص جنود الإحتلال خلال أربع وعشرين ساعة في الضفة الغربية .

- جمهوري اسلامي ..

وزير الخارجية عبد اللهيان .. إيران لم تعترف رسميا بالنظام الحالي القائم في أفغانستان .

- خراسان ..

قصف صاروخي روسي مكثف للبنى التحتية في العاصمة الأوكرانية كييف .

-آرمان امروز ..

الحزب الجمهوري يشهد مطالبات بتجاوز ترامب وبتحجيم دوره وتأثيره في المعادلات السياسية بأمريكا .

- كيهان ..

خط النهاية لخيانة الوطن .. إعدام جاسوس لبريطانيا في البلاد .

- مردم سالاري ..

ظلال إعدام جاسوس لبريطانيا تخيم على أجواء العلاقات بين طهران ولندن .

- عصر ايرانيان ..

وزير الخارجية .. قتل معلم من أصول أفريقية على يد الشرطة الأمريكية جريمة صدمت العالم .

- جوان ..

موسكو توجه إنذارا .. روسيا البيضاء ستدخل في الحرب بأوكرانيا بدورها .

- آرمان ملي ..

محافل صحفية ايطالية تكشف عن عزم روما على إرسال نظام دفاع جوي متطور لأوكرانيا .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

SV

1- آفتاب يزد ..

صحيفة افتاب يزد كتبت في الشان اليمني في مقالها ( التجارب تؤكد عدم إلتزام السعودية بتعهداتها ) ..

جهود الوساطة العمانية في الازمة اليمنية تتركز على ايجاد وقف دائم لاطلاق النار اولا وعلى ان تجري مفاوضات مباشرة بين اطراف الصراع لانهاء الحرب, لكن المشكلة هنا تكمن في ان ..

( تجارب ستة أشهر هدنة أثبتت عدم إلتزام السعودية بتعهداتها بإنتهاكاتها لوقف إطلاق النار ومواصلة حصار اليمن )

وهذا الواقع يضعف اي رهان واقعي على جهود الوساطة العمانية في ظل عدم وجود اية ضمانات عملية ملزمة للتحالف السعودي .

ان صنعاء عبرت مؤخرا عن نفاد صبرها ازاء استمرار حالة اللاحرب واللاسلم ملوحة باستئناف العمليات القتالية واستهداف مناطق استراتيجية في عمق بلدان التحالف في حالة استمرار الحصار المفروض على اليمن .

ان هذه التحذيرات الجدية من قبل صنعاء تحتم على اية مبادرات وجهود وساطة ضمان التزام السعودية ببنود اي اتفاق محتمل لوقف طلاق النار وعلى راس هذه التعهدات رفع لحصار عن اليمن وسحب قوات التحالف من الاراضي اليمينة .

2- قدس ..

كتبت صحيفة قدس في الشأن الاوكراني في مقال يتساءل( إحتلال أرض محروقة أم إنتصار يعزز السمعة ؟) ..

روسيا اعلنت عن سيطرة قواتها على بلدة "سولدار " بمنطقة دونيتسك شرق اوكرانيا الا ان كييف كذبت فيما قللت القوى الغربية من اهمية هذا التطور الميداني بالقول ان القوات الروسية سيطرت على ارض محروقة.

( إن سيطرة القوات الروسية على " سولدار " قد يكون بداية منعطف في الحرب الأوكرانية يساهم في تعزيز معنويات الجيش الروسي )

بعد الهجمات الاوكرانية المضادة التي ساهمت الاسلحة الغربية المتطورة في تعزيزها .

ان موسكو تراهن على قطع طرق امدادات الجيش الاوكراني في مدينة "باخموت" الاستراتيجية على حدود منطقة دونيتسك المحاذية للاراضي الروسية .

ان ميادين القتال باوكرانيا مرشحة لدخول مرحلة تصعيد واسعة النطاق بفصل الربيع وسط استعدادات واسعة من قبل الطرفين.

3- ابرار ..

كتبت صحيفة ابرار في تقريرها ( أمريكا تدرس تزويد تركيا بمقاتلات إف-16 ) ..

امريكا وافقت مؤخرا علي بيع اليونان مقاتلات اف- 35 المتطورة , ويبدو حسب صحيفة وال ستريت جورنال الامريكية ان ادارة بايدن تحاول كسب موافقة الكونغرس على بيع تركيا هذه المرة لمقاتلات" "اف -16" .

( أنقرة تقول إن الصفقة أبرمت مبدئيا بنوفمبر الماضي للحصول على أربعين طائرة إف- 16 بقيمة عشرين مليار دولار)

وجدير بالذكر ان بيع مقاتلات امريكية لتركيا واليوناتن يتزامن مع تفاقم الاجواء بين انقرة واثينا على خلفية خلافات ساخنة .

4- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها ( إصلاحات لبن سلمان هدفها التطبيع مع الكيان)..

لم تخف محافل المعارضة السعودية شكوكها من ان يكون هدف اعطاء ولي العهد الضوء الاخضر للقطاع التجاري للتعامل مع جميع بلدان العالم بلا استثناء , ايجاد ارضية للتعاون التجاري مع الكيان الصهيوني خلف يافطة الاصلاحات .

(هذه المخاوف ترتبط بفتح بن سلمان مجال الإستيراد والتصدير مع جميع دول العالم بلا إستثاء ومن دون قيود على السلع المستوردة )

وهذا يعني تدفق السلع والمنتجات من الكيان على الاسواق السعودية

لتهيئة الاجواء لخطوات تطبيعية لاحقة املا في كسر حاجز الرفض النفسي والديني للعلاقات مع الكيان في المجتمع السعودي بصورة تدريجية ليكون الطريق معبدا للاعتراف به .

وبالطبع مثل هذا التوجه من قبل النظام السعودي كان متوقعا في ظل الدور الرئيس الذي قام به عام 2020 في تشجيع الامارات والبحرين والسودان والمغرب على الاعتراف بالكيان الصهيوني .

5- كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان عن الاجواء في شبه الجزيرة الكورية في تقريرها ( مناورات أمريكية كورية جنوبية قرب حدود الشمالية ) ..

في تصعيد خطير للاجواء المتوترة اساسا في شبه الجزيرة الكورية , اجرت قوات امريكية وكورية جنوبية مناورات مشتركة قرب المناطق الحدودية مع كوريا الشمالية .

( هذه المناورات التي تضمنت محاكاة مواجهة حرب نووية , جاءت بعد تحذيرات للرئيس الكوري الجنوبي بإحتمال إمتلاك قدرات نووية ) وهي تحذيرات اطلقها بعد اجراء بيونغ يانغ لسلسلة تجارب على صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوسا نووية .

الرئيس الكوري الجنوبي كشف للمرة الاولى عن قدرة بلاده على صناعة قنابل نووية تكتيكية عند الحاجة ولم ينسى التاكيد بنفس الوقت لامكانية نشر امريكا رؤوسا نووية بكوريا الجنوبية .