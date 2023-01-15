شاهد.. فشل الدستور الامريكي في تأمين السلام والحرية

خاص بالعالم

والبداية مع ايرين باجوت كارتر وبريت ل. كارتر ولاري دايموند وهم باحثون في العلوم السياسية كتبوا مقالاً مشتركاً في مجلة "فورين افرينس" الامريكية اتى تحت عنوان "لا تزال الديمقراطية الامريكية في خطر"، جاء فيه: نظام الحكم الديمقراطي في الولايات المتحدة تعرّض قبل عامين لامتحان غير مسبوق، عندما سعى انصار الرئيس دونالد ترامب الى قلب نتائج انتخابات الرئاسة في العام 2020 التي مني فيها بالهزيمة. وجاءت بعض تلك المحاولات من خلال مؤامرات خارج نطاق القانون، واخرى عبر اعتداء عنيف على مبنى الكونغرس.



واضاف المقال: تهيمن على الكونغرس في العامين المقبلين حال من الجمود، وتحقيقات ذات طابع حزبي بحت، واجراءات تتعلق بمساءلة كبارالمسؤولين، ومحاولات جديدة "مريبة" لتقويض العملية الانتخابية الامريكية بدلاً من اعادة الثقة بها.

من جانبه كتب الباحث الامريكي ريال مكماكين مقالاً تحت عنوان "فشل الدستور.. لم يؤمن السلام ولا الحرية" قال فيه: اذا كان المرء يهتم بالنظر، فليس من الصعب العثور على العديد من الاعمدة المكتوبة للمنافق الاخبارية الرئيسة تعلن ان دستور الولايات المتحدة قد فشل.

يبحث البرنامج هذا الموضوع مع ضيف هذه الحلقة من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والباحث السياسي رياض عيد.

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