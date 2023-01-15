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أميرعبداللهيان يغادر دمشق عائدا إلى طهران

أميرعبداللهيان يغادر دمشق عائدا إلى طهران
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

غادر وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان العاصمة السورية دمشق عائدا إلى طهران.

العالم - ايران

وتوجه أمير عبداللهيان والوفد المرافق له، اليوم الأحد، إلى طهران بعد زيارة مرقدي السيدة زينب والسيدة رقية (عليهما السلام) في نهاية زيارته إلى سوريا .

وكان وزير الخارجية الإيرانية، وصل أمس السبت إلى دمشق وتباحث خلال زيارته مع المسؤولين السوريين، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات الإقليمية والدولية.

والتقى أميرعبداللهيان في دمشق عدد من قادة الفصائل الفلسطينية ما يؤشر على تعزيز التلاحم والوحدة بين المحور الداعم لفلسطين.

كما قام وزير الخارجية الإيرانية بزيارة إلى لبنان، وأجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب فضلا عن الأمين العام لحزب الله السيدحسن نصرالله والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة والتقى مجموعة من الشخصيات العلمائية والسياسية اللبنانية من مختلف الفئات والأحزاب.

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