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عبد السلام: زيارة الوفد العماني لصنعاء تمهد لسلام شامل في اليمن

عبد السلام: زيارة الوفد العماني لصنعاء تمهد لسلام شامل في اليمن
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

وصف رئيس الوفد اليمني المفاوض في صنعاء، محمد عبد السلام، النقاشات التي أجراها وفد سلطنة عُمان مع القيادات في صنعاء، بالإيجابية، مؤكدةً أنها تمهد لسلام شامل في اليمن.

العالم- اليمن

وذكر عبد السلام، عبر "تويتر" في ختام زيارة الوفد العُماني إلى صنعاء: "استمرارا للجهود التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عُمان غادر الوفد الوطني إلى مسقط بعد إجراء نقاشات جادة وإيجابية".

وأوضح أن "النقاشات حول الترتيبات الإنسانية التي تحقق للشعب اليمني الاستقرار وتمهد للسلام الشامل والعادل وإنهاء العدوان والحصار بإذن الله".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت انصار الله، مغادرة الوفد العُماني صنعاء برفقة رئيس وفد صنعاء المفاوض بعد زيارة استمرت عدة أيام.

وتلعب سلطنة عُمان دور وساطة بين صنعاء ودول العدوان، سعياً للتوصل إلى حل سياسي للازمة التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.

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