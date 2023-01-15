الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣
٠٢:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الإيراني محسن بهشتي يحصد ذهبية كأس العالم لتسلق الجليد

الإيراني محسن بهشتي يحصد ذهبية كأس العالم لتسلق الجليد
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أحرز اللاعب الإيراني "محسن بهشتي" الميدالية الذهبية في كأس العالم لتسلق الجليد في كوريا الجنوبية بتسجيله أفضل رقم قياسي.

العالم - إيران

وتمكن بهشتي في الدور نصف النهائي من الوصول إلى خط النهاية في 53. 11 ثانية وسجل أفضل رقم قياسي في كأس العالم لتسلق الجليد في مادة السرعة وتوج بطلا في النهائي.

وتأهل الإيراني محمد رضا صفدريان إلى نهائي مادة "Lead climbing" بكأس العالم لتسلق الجليد وفاز باللقب الرابع.

وفي فئة السيدات، إحتلت الإيرانية شبنم أسدي المركز الخامس في مادة السرعة.

وتقام المرحلة الأولى من مسابقات كأس العالم لتسلق الجليد ومسابقات بطولة آسیا 2023 باستضافة مدينة تشونغسونغ في كوريا الجنوبية وبمشاركة 90 رياضيا من 17 دولة، من بينهم ثلاثة لاعبين من إيران.

روابط ذات صلة

الرباع الايراني رضا دهدار يحرز ذهبية وفضية في بطولة العالم لرفع الاثقال

إيران تحرز ذهبية وفضية في بطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

رباعة ايرانية تحصد 3 ذهبيات في بطولة آسيا لرفع الاثقال

لاعبان إيرانيان يرفضان مواجهة إسرائيلي في بطولة العالم للشطرنج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 15 يناير 2023

سلطات الاحتلال تستدعي "أمين سر حركة فتح" بالقدس

ضباط إسرائيليون"يحتجون على حكومة نتنياهو بالتخلي عن رتبهم العسكرية

"رجل الظل" .. من هو الذي قاد الاتصالات السرية بين"اسرائيل"مع الدول العربية؟!

الإيراني محسن بهشتي يحصد ذهبية كأس العالم لتسلق الجليد

قبلان: الحلّ بالتضامن الوطني وتوطين الحلول لا تدويلها