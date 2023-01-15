الإيراني محسن بهشتي يحصد ذهبية كأس العالم لتسلق الجليد

العالم - إيران

وتمكن بهشتي في الدور نصف النهائي من الوصول إلى خط النهاية في 53. 11 ثانية وسجل أفضل رقم قياسي في كأس العالم لتسلق الجليد في مادة السرعة وتوج بطلا في النهائي.

وتأهل الإيراني محمد رضا صفدريان إلى نهائي مادة "Lead climbing" بكأس العالم لتسلق الجليد وفاز باللقب الرابع.

وفي فئة السيدات، إحتلت الإيرانية شبنم أسدي المركز الخامس في مادة السرعة.

وتقام المرحلة الأولى من مسابقات كأس العالم لتسلق الجليد ومسابقات بطولة آسیا 2023 باستضافة مدينة تشونغسونغ في كوريا الجنوبية وبمشاركة 90 رياضيا من 17 دولة، من بينهم ثلاثة لاعبين من إيران.