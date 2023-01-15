العالم - الإحتلال

وقالت صحيفة معاريف العبرية: "إنّ وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين قرر تعيين "رونين ليفي" (48 عاما) الملقب بـ "ماعوز" مديرا عاما لوزارة الخارجية، خلفا لألون أوشبيز الذي أعلن استقالته صباح اليوم.

وأضافت الصحيفة: "أن ليفي الذي يتحدث العربية بطلاقة كان مسؤولا سابقا في جهاز الشاباك، ووقف خلف سلسلة طويلة من العمليات الأمنية والاغتيالات، وأصبح من أعظم خبراء الشاباك في مواجهة حركة حماس" .حسب زعم الصحيفة.

وتابعت: "كما عمل ليفي في مجلس الأمن القومي وكان مستشارا لوزير التعاون الإقليمي، ويمتلك خبرة واسعة في العلاقات الدولية وتطوير العلاقات مع كبار المسؤولين في جميع أنحاء العالم".

وأشارت معاريف إلى أن "ليفي" أقام علاقات سرية مع دول منها السودان وتشاد، وساهم كثيرا وراء الكواليس في اتفاقيات التطبيع خاصة مع السودان، ونظم لقاء بين نتنياهو و عبد الفتاح البرهان ".

وزادت: "كما عمل ليفي بين عامي 2018 و2020 كموفد لرئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الأمن القومي بن شبات للعالم العربي وإفريقيا وكان "رجل الظل" الذي عمل بشكل أساسي في السر لتعزيز العلاقات - أقام علاقات مع وزير الخارجية المغربي ومستشار ملك المغرب".

وأكملت الصحيفة العبرية: "إن ليفي كان مسؤولا عن العلاقة مع رجال المخابرات المصرية فيما يتعلق بقطاع غزة ، كما شارك في محادثات تتعلق بالأسرى والمفقودين في غزة".