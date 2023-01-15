نقل الشيخ السعودي محمد خليل القارئ للعناية المركزة

العالم- السعودية

وانهالت دعوات الشفاء عبر موقع "تويتر" على الشيخ محمد خليل القارئ، بعد نشر العديد من المغردين والحسابات أنباء عن تعرضه لوعكة صحية أدخلته العناية المركزة.

وقال أحد الحسابات: "يرقد حاليا في العناية المركزة فضيلة القارئ الشيخ: محمد خليل القارئ.. نسأل الله أن يَمُنّ عليه بتمام الصحة والعافية".

فيما قال حساب يعني بنشر أخبار المدينة المنورة: "الشيخ محمد خليل القارئ يرقد في العناية المركزة الشيخ أحد أعلام المملكة في القراءة والإقراء.. حسابنا يدعو الله أن يلبسه لباس الصحة والعافية وينزل عليه الشفاء من عنده شفاء لا يغادر سقما".

وقال حساب يحمل اسم د. سعد الحيص: "أسأل الله الشفاء العاجل للشيخ محمد خليل قارئ، أحد أجمل الأصوات التي قرأت القرآن".

وقال حساب آخر: "اللهم اشف عبدك محمد خليل القارئ، وأنزل عليه شآبيب رحماتك وشفائك يا أكرم الأكرمين".