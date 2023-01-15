مقتل مغترب يمني برصاص مسلحين في السعودية

العالم- السعودية

وقالت مصادر دبلوماسية إن أربعة مسلحين سعوديين اقتحموا متجر تابع للمغترب اليمني "خالد علي مرعي السنمي" جنوب الرياض، وقاموا بإطلاق النار على مالك المحل، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأوضحت المصادر أن المسلحين نهبوا جميع الأموال والممتلكات الموجودة في المحل التجاري، مشيرةً إلى عدم تدخل العناصر الأمنية السعودية على الرغم من وجود نقطة أمنية قريبة من مكان الحادثة.

وأضافت المصادر، إن الشاب السنمي الذي ينتمي الى مديرية حزم العدين في محافظة إب، حاول مقاومة الجناة إلا انهم أردوه قتيلاً من سلاح شخصي من نوع مسدس.

وتأتي جريمة القتل والسطو، في سياق تصاعد إستهداف المغتربين اليمنيين في السعودية خلال الآونة الأخيرة، في ظل تعرضهم للقتل والإختطاف والترحيل القسري.