بانوراما.. قراءة في زيارة عبد اللهيان لبيروت ودمشق، ومكاسب عملية روسيا بأوكرانيا والتسليح الغربي

خاص بالعالم

واكد عبداللهيان في بيروت دعم ايران المستمر للبنان ومد يدها لتقوية العلاقات ومساندة لبنان للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية، كما شدد خلال اجتماعه مع الرئيس السوري بشار الاسد على تقوية العلاقات، وقال انه ناقش مع الرئيس الاسد والمسؤولين السوريين اخر التطورات المحلية والاقلمية.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تمضي في اتجاه إيجابي، وإنه يأمل أن يحقق الجنود الروس المزيد من المكاسب بعد سوليدار.

الى ذلك تعتزم عواصم غربية حليفة لكييف تزويدها بأسلحة ثقيلة حذر من تبعاتها الكرملين، مؤكدا انها لن تسفر الا عن اطالة امد الحرب وهي لن تؤثر على الميدان العسكري.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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