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إجتماع اللجنة القنصلية الإيرانية التركية المشتركة يلتئم في نسخته الـ19

إجتماع اللجنة القنصلية الإيرانية التركية المشتركة يلتئم في نسخته الـ19
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

عقدت اللجنة القنصلية المشتركة بين إيران وتركيا اليوم الأحد اجتماعها الـ19.

العالم - إيران

وجاء الاجتماع برعاية معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤن القنصلية والبرلمانية والرعايا الإيرانيين "علي رضا بيكدلي" ونظيره التركي "ياسين أكرم" إلى جانب ممثلين عن السلطة القضائية والشرطة الدولية وسائر الجهات ذات الصلة من كلا البلدين.

واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء الذي عقد في أجواء بناءة، مختلف القضايا القنصلية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الشؤون الطلابية والسياحية وسائقو الترانزيت والسجناء والمعتقلون وتبادل المدانين وتسهيل الخدمات داخل المعابر الحدودية الرسمية وحل قضايا الاحوال المدنية بالنسبة للرعايا المقيمين في البلدين والاعتراف المتبادل بالوثائق والمستندات التي تصدر عن الجهات الرسمية في إيران وتركيا.

وتباحث أعضاء اللجنة القنصلية الإيرانية التركية، أيضا حول دور الأواصر الشعبية في تعزيز العلاقات الحكومية، وضرورة رصد وحل المشاكل المشتركة عبر المشاورات المنتظمة بين طهران وأنقرة.

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إجتماع اللجنة القنصلية الإيرانية التركية المشتركة يلتئم في نسخته الـ19

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