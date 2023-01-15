الضفة تشيع شهيداً أعدمه جنود الاحتلال بدم بارد

العالم - فلسطين

في يوم الشهيد الفلسطيني، ارتقى احمد حسن كحلة شهيدا برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، الذي اعدمه بدم بارد قرب بلدة سلواد في الضفة الغربية المحتلة.

واستشهد كحلة بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه مع نجله قرب المدخل الغربي لبلدة سلواد، حيث أصيب نجله وتم اعتقاله فيما استشهد هو.

وقال شهود عيان انّ جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب كحلة ونجله بعد مشادة كلامية، حيث قاموا بانزالهما عنوةً من مركبتهما، ثم أطلقوا عليهما الرصاص من مسافة صفر.

وادّعت صحيفة يديعوت احرونوت أنّ نجل الشهيد اقترب من الجنود الإسرائيليين وبحوزته سكين.

أهالي رام الله شيعوا الشهيد كحلة، واكدوا على ضرورة الوحدة الوطنية لمواجهة جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وشددوا على وقوفهم خلف المقاومة حتى نيل الحرية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة.

منذ بداية العام الجاري صعد جيش الاحتلال بصورة كبيرة ضد الشعب الفلسطيني، وخلال خمسة عشر يوما فقط، استشهد ثلاثة عشر فلسطينيا، بينهم سبعة من جنين وحده، بالاضافة الى ثلاثة اطفال. وقالت صحيفة واشنطن تايمز، ان الاعتقالات الإسرائيلية الليلية تطارد الأطفال والعائلات الفلسطينية. واضافت ان جيش الاحتلال اعتقل واستجوب المئات من المراهقين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، دون إصدار استدعاء قضائي أو إخطار عائلاتهم.

من جانب اخر اكدت مصادر اعلامية عبرية مقتل جندي اسرائيلي واصابة ثلاثة آخرين في انفجار داخل قاعدة تدريب عسكرية في مستوطنة بكاعوت بمحافظة طوباس الفلسطينية قرب جنين. وقالت المصادر إنّ الحادث وقع جراء انفجار قنبلة يدوية في القاعدة ببلدة طمون. واضافت أنّ التقارير الأولية تشير الى أنّ جندياً كان يلعب بالقنبلة قبل انفجارها، لتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظراً على النشر فيما يتعلق بتفاصيل الحادث، رغم ادعائها أنّ الوضع هادئ.