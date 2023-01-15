الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. جنين تودع ثلاثة أبطال شهداء

الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

يشكل مخيم جنين العصي على الانكسار مصدر قلق للاحتلال لاحتضانه جيلاً شبابيّاً مقاوما، توارث الفكرة عن قادة المخيم وشهدائه والذي اعاد المجتمع الفلسطيني إلى ذاكرة الوحدة الوطنية خلف المقاومة المسلحة كأفضل خيار لمواجهة غطرسة العدو المحتل.

العالم - مراسلون

ثلاثة شهداء وثلاث قصص فصولها اكتملت مع نبأ استشهادهم فجر الرابع من الشهر الجاري في جنين.

عز الدين حمامرة؛ واحد من مؤسسي 'كتيبة جبع' خرج مع ساعات الفجر ليشتبك مع جنود الاحتلال المتواجدين في 'ترسلة'، المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين بالقرب من جبع، والمخلاة منذ عام 2005.

طاردته قوات الاحتلال رغم إصابته برفقة جريح آخر، فنجى الأخير، أما هو فتمكن صديقه أمجد خليلة من تأمينه في مكان بعيد، ولكن جنود الاحتلال أصروا على اللحاق بهما، واطلقوا النار عليهما وبقيا ينزفان في مركبتهما حتى استشهدا.

وإلى الشمال الغربي للمدينة، ارتقت روح الشهيد يزن الجعبري من بلدة اليامون متأثراً بإصابته قبل نحو أسبوعين، حين تصدى لقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة كفردان المجاورة، لهدم منزلي الشهدين عبد الرحمن واحمد عابد منفذا عملية حاجز الجلمة قبل عدة أشهر.

من جنوب المدينة إلى غربها، اجتمعت روايات الشهداء، روى كل واحد قصته، قاوموا الاحتلال، وقتلوا جميعا برصاص واحد.

روابط ذات صلة

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين ويشن حملة تفتيش واسعة

تشييع 3 شهداء فلسطينيين شمال الضفة الغربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحرب في أوكرانيا.. بوتين: الديناميكية إيجابية.. + فيديو

قضايا منطقة"الشرق الأوسط"..وموقف "بكين" تجاه سبب الأزمات فيها

شاهد..انفجار ضخم في مصنع كيميائيات في الصين

شاهد.. جنين تودع ثلاثة أبطال شهداء

العراق يترأس الاتحاد البرلماني العربي

شاهد بالفيديو.. عبداللهيان ينهي زيارته لسوريا ولبنان بلقاء قادة فلسطينيين