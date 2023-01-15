شاهد.. جنين تودع ثلاثة أبطال شهداء

العالم - مراسلون

ثلاثة شهداء وثلاث قصص فصولها اكتملت مع نبأ استشهادهم فجر الرابع من الشهر الجاري في جنين.

عز الدين حمامرة؛ واحد من مؤسسي 'كتيبة جبع' خرج مع ساعات الفجر ليشتبك مع جنود الاحتلال المتواجدين في 'ترسلة'، المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين بالقرب من جبع، والمخلاة منذ عام 2005.

طاردته قوات الاحتلال رغم إصابته برفقة جريح آخر، فنجى الأخير، أما هو فتمكن صديقه أمجد خليلة من تأمينه في مكان بعيد، ولكن جنود الاحتلال أصروا على اللحاق بهما، واطلقوا النار عليهما وبقيا ينزفان في مركبتهما حتى استشهدا.

وإلى الشمال الغربي للمدينة، ارتقت روح الشهيد يزن الجعبري من بلدة اليامون متأثراً بإصابته قبل نحو أسبوعين، حين تصدى لقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة كفردان المجاورة، لهدم منزلي الشهدين عبد الرحمن واحمد عابد منفذا عملية حاجز الجلمة قبل عدة أشهر.

من جنوب المدينة إلى غربها، اجتمعت روايات الشهداء، روى كل واحد قصته، قاوموا الاحتلال، وقتلوا جميعا برصاص واحد.