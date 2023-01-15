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"قسد" تستولي على مركز الإعاقة السمعية في حي غويران بالحسكة السورية

الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

استولت ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على مركز الإعاقة السمعية (معهد الصم والبكم) في حي غويران بالحسكة في سوريا، وطردت الطلاب والكادر التعليمي منه، وحولته إلى مقر لمسلحيها.

العالم - سوريا

وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف أن "ميليشيا (قسد) “استولت على البناء منذ مطلع الأسبوع الفائت، وبعد فشل محاولات إعادته أقدمت اليوم على الاستيلاء على المقر بشكل كامل، وتحويله إلى مقر عسكري لمسلحيها، ومنعت الكادر الإداري والتدريسي من الدخول إليه” بحسب "سانا".

وأشار خلف إلى أن المعهد يضم 48 طالباً من ذوي الإعاقة، ونحو 20 معلماً، وهو المعهد الوحيد في المنطقة.

ويقع المركز في المناطق التي تستولي عليها ميليشيا (قسد) في حي غويران جانب المدينة الرياضية، بالقرب من مقرات لقوات الاحتلال الأمريكي.

وتأتي هذه الممارسات من قبل الميليشيا استكمالاً لما قامت به في مدينة الحسكة في حزيران عام 2020، حيث استولت بقوة السلاح على مباني عدة مؤسسات، ومرافق خدمية، منها مبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران، وبناء الشركة العامة لكهرباء الحسكة والمدينة الرياضية، وأبنية من السكن الشبابي، والجمعية السورية للمعلوماتية، ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية، وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري، وقامت بطرد العاملين من تلك الأبنية.

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"قسد" تستولي على مركز الإعاقة السمعية في حي غويران بالحسكة السورية

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