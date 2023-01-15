"الناتو" يعلن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة في المستقبل القريب

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وصرح ستولتنبرغ لصحيفة هاندلسبلات، قبل اجتماع هذا الأسبوع في قاعدة رامشتاين الجوية التابعة لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، التي تنسق الهجوم، أن "الالتزامات الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة وأنا أتطلع إلى المزيد في المستقبل القريب". توريد الأسلحة إلى كييف.

نحن في مرحلة حرجة من الحرب. لذلك ، من المهم أن نزود أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها للفوز “.

قال ستولتنبرغ إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ في شن هجوم على أوكرانيا.حسب قوله.

وقال "لقد بالغ في تقدير قدرات قواته المسلحة. نرى أخطاءه الميدانية وافتقاره للروح المعنوية ومشاكل قيادته ومعداته السيئة" ، لكن الروس "أظهروا استعدادهم لتكبد خسائر فادحة لتحقيق أهدافهم"منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير ، تطالب كييف بمزيد من الأسلحة الثقيلة ، بينما وسعت الدول الغربية نطاق الأسلحة التي تقدمها.

الاسلحة الغربية

في الأسبوع الماضي ، تعهدت فرنسا وألمانيا وأمريكا بتزويد أوكرانيا بـ 40 عربة مدرعة ألمانية من طراز Marder و 50 عربة مصفحة من طراز برادلي الأمريكية وعدة عربات مدرعة فرنسية من طراز “AMX-10” لنقل المشاة أو الاستطلاع.

لكن الضغط يتزايد على الحلفاء للموافقة على تسليم دبابات قتال.

تعهدت بريطانيا يوم أمس بإرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز تشالنجر 2 إلى أوكرانيا “في الأسابيع المقبلة”.