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إحباط محاولة تسلل أجانب من الأردن إلى دولة مجاورة!

إحباط محاولة تسلل أجانب من الأردن إلى دولة مجاورة!
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل أشخاص من جنسية أجنبية إلى دولة مجاورة، وأُلقي القبض عليهم.

العالم - الأردن

وذكرت القوات المسلحة الأردنية ،في بيان مساء اليوم الأحد، أن قوات المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة أشخاص اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي الأردنية إلى أراضي دولة مجاورة.

وأضافت أنها حُركت دوريات رد الفعل السريع، وطُبقت قواعد الاشتباك؛ مما أدى إلى إلقاء القبض عليهم، وتسليمهم إلى الجهات المعنية.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب؛ لـ"حماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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إحباط محاولة تسلل أجانب من الأردن إلى دولة مجاورة!